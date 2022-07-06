Москва, , 08:30 — REGNUM До начала следующей неделе в столице России ожидается облачная погода с летними дождями, температура воздуха в городе с 8 июля составит +24…+26°C. Об этом 6 июля рассказала главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

Дождь Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В среду ожидаются дожди, грозы, град, ветер до 12-17 м/ с, местами порывы до 22 м/с. <…> До начала следующей недели погода прогнозируется неустойчивая: облачность, дожди, небольшие и кратковременные, летнего типа», — приводит её слова ТАСС.

При этом синоптик уточнила, что тёплая погода в этот период сохранится и 6 июля в Москве температура воздуха составит +28… +30 °C, в Московской области — +26… +31 °C.

«В пятницу станет чуть прохладнее — будет 24-26 градусов. В субботу и воскресенье температура сохранится на таком же уровне», — добавила Макарова.

Также она указала, что значения температуры воздуха до конца нынешней недели будут на два-четыре градуса выше климатической нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре рассказали, что в среду, 6 июля, в Москве будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, температура воздуха +28… +30 °C.