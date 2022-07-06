Чебоксары, 6 июля, 2022, 08:30 — ИА Регнум. В Чебоксарах в отношении водителя «Линкольна», который перевозил пассажиров на крыше лимузина, составлено два административных протокола. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Полицейские обратили внимание на данное происшествие 5 июля после появления видеозаписи в интернете: на ней запечатлена езда на крыше лимузина. В ходе проверочных мероприятий установлено, что водителем «Линкольн» оказался житель 33-летний чебоксарец, которого вызвали в ГИБДД.

В отношении водителя полиция составила два административных протокола: по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ («Перевозка людей вне кабины») и ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ («Неисполнение владельцем транспортного средства обязанности по страхованию гражданской ответственности»). Штрафные санкции за данные нарушения составляют соответственно 1 тыс. и 800 рублей.

Отметим, что это не первый случай в Чувашии в 2022 году, когда водители перевозят пассажиров на крыше. Как сообщало ИА REGNUM, в июне правоохранители привлекли к административной ответственности и лишили прав за ДТП водителя «Жигулей», который перевозил людей на крыше и капоте.

Подробнее: Чебоксарца наказали за перевозку пассажиров на крыше и капоте