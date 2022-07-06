Благовещенск, , 08:30 — REGNUM В Благовещенске во время выполнения работ по строительству моста через реку Зея сместились и упали конструкции, они частично деформированы. Видео после обрушения опубликованы в соцсетях, сообщил 6 июля корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Строящийся мост через Зею в столице Приамурья готовят к стыковке

В телеграм-канале регионального министерства транспорта произошедшее назвали нештатной ситуацией и подчеркнули, что случилось смещение металлоконструкций. Причиной ЧП считают жару. Рабочие, снимавшие видео на мосту, обращают внимание на сильную деформацию части конструкций и необходимость их замены.

«Причиной смещения стало расширение металла из-за аномально высокой температуры воздуха. Оперативно приняты технические решения, ситуация не повлияла на мостовые конструкции. Пострадавших и травм личного состава строителей нет. Работа на объекте продолжается в штатном режиме», — отметили в минтрансе.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 15 июня были смонтированы три пролёта моста длиной 252 метра, осталось построить ещё 432 метра. Завершённый этап строительства перехода — предпоследний. Конструкции готовят к стыковке, которая была запланирована на август.