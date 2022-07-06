Париж, 6 июля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 6 июля предстоит ее первая речь перед новоизбранным парламентом, в которой она изложит приоритеты правительства, передает агентство France-Presse.

Richard Ying et Tangui Morlier Зал заседаний парламента Франции

Борн выступит с обычным для таких случаев общеполитическим заявлением в начале законодательной сессии, но, учитывая слабую позицию Борн во главе правительства меньшинства, ее речь оппозиция будет рассматривать под лупой.

С самых парламентских выборов, прошедших в июне, президенту Эммануэлю Макрону и его премьеру не удается склонить оппозиционные партии к созданию коалиции.

«Премьер-министр работает круглосуточно, — сказал AFP один из членов кабинета министров. — Она со всеми встречается, она всем звонит. Она действительно намерена выслушать всех, так что мы справимся».

Однако левая партия «Непокоренная Франция», одна из победителей на июньских выборах, объявила, что потребует вынести вотум недоверия правительству, что приведет к отставке Борне в случае, если вотум пройдет.

Аналитики считают, что вероятность этого крайне мала, поскольку другие оппозиционные партии, такие как правое «Национальное объединение» и правые «Республиканцы», отказались поддержать инициативу левых.