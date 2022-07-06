Кемерово, 6 июля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 6 июля, на лечении из-за коронавируса находятся 514 пациентов. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 33 новых носителя коронавируса. За это же время 38 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 166 482 случая заражения коронавирусом, 163 496 человек выздоровели, 2472 пациента скончались.