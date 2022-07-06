Пхеньян, 6 июля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. За прошедшие сутки 2140 человек с симптомами лихорадки было выявлено в Северной Корее. Об этом 6 июля сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число заразившихся неизвестной лихорадкой в КНДР составило с конца апреля более 4,75 млн человек. Из них выздоровели 99,91% пациентов, ещё 4 тыс. находятся под наблюдением врачей. Впервые за три недели ЦТАК сообщило об одном случае летального исхода. Общее число скончавшихся от «неизвестно лихорадки» — 74 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 19 371 случай заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 433 359.

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