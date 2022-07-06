Томск, 6 июля, 2022, 08:26 — ИА Регнум. В Томске правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого пострадал пешеход. Авария произошла утром 6 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Томской области.

УМВД по Томской области ДТП в Томске

На улице 19-й Гвардейской Дивизии 24-летний водитель за рулём автомобиля Toyota Vitz не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил человека, после чего продолжил движение и врезался в дерево.

«Травмирована 28-летняя женщина-пешеход. Водитель находился в алкогольном опьянении, в отношении него составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, который направлен в суд», — отметили в ведомстве.