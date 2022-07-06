Барнаул, , 08:25 — REGNUM Оценка эффективности функционирования ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае по итогам 2021 года оказалась самой высокой в стране, следует из отчета Министерства экономического развития Российской Федерации за 2021 год по результатам оценки функционирования особых экономических зон в регионах страны.

Искусственное озеро на территории ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» www.bkatun.ru

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июля в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, значение показателя эффективности функционирования особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Алтайском крае составило 97,0% — это самая высокая оценка по данным Минэка России.

Там же отметили, что результаты оценки федерального министерства подтверждают правильный вектор командной работы органов власти и инвесторов по развитию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь».

Сейчас интерес к резиденству на площадке «Бирюзовой Катуни» проявляют как предприниматели региона, так и федеральные инвесторы. Следом за краем в таблице рейтинга эффективности функционирования ОЭЗ ТРТ следуют Карачаево-Черкесская Республика (95,3%), Тверская область (92,8%). 18,3 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на «Бирюзовой Катуни» зарегистрировано 26 резидентов с общим объемом заявленных инвестиций порядка 18,34 млрд рублей.

С запуском новых проектов резидентов появится более 500 мест размещения. В частности, проект «Август» компании «Алтайм» уже начал прием гостей в новом для сибирского региона формате глэмпинга, предполагающего отдых отельного уровня в условиях живой природы.

Читайте также: Резиденты турзоны «Бирюзовая Катунь» запускают новые проекты