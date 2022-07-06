Киселёвск, Кемеровская область, 6 июля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. В кузбасском Киселёвске жителям многоквартирных домов пересчитали плату за содержание жилья после прокурорского вмешательства. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тарифы ЖКХ

Установлено, что с 1 июля 2018 года по 1 июля 2021 года управляющая компания «Согласие в Киселёвске» увеличивала тарифы на содержание жилья на основании приказов генерального директора, хотя по условиям договоров тарифы могут быть увеличены только на основании решения общего собрания собственников помещений.

Руководителю управляющей компании было внесено представление с требованием устранить нарушения. Произведён перерасчёт оплаты. Сумма переплаты превысила 215 тысяч рублей.