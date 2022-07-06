Кито, , 08:23 — REGNUM Пятерых новых членов правительства Эквадора привёл к присяге эквадорский президент Гильермо Лассо. Церемония приведения к присяге 6 июля транслировалась на странице пресс-службы президента этой страны в одной из соцсетей.

Гильермо Лассо (сс) Samurai Juan

В ходе церемонии Лассо отметил, что такие изменения в правительстве продиктованы окончанием ряда этапов в рамках четкого и последовательного представления по поводу долгосрочных перспектив, а не требованиями конъюнктуры или какими-либо обстоятельствами.

При этом новым руководителем секретариата высшего образования, науки и инноваций Эквадора стал социолог Андреа Монтальво, новым главой Эквадорского института социального страхования — Альфредо Ортега, министром экономики и финансов стал губернатор провинции Гуяс экономист Пабло Аросемена Марриот, а министром городского развития и жилищного строительства — Мария Габриела Агильера Харамильо.

В то же время экс-министр городского развития страны Дарио Эрера назначен на пост министра транспорта и общественных работ, а должность главы минздрава Эквадора после отставки Ксимены Гарсон осталась вакантной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Эквадора Гильермо Лассо принял прошение об отставке троих министров страны.