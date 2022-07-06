Абакан, , 08:22 — REGNUM Верховный совет (парламент — прим. ред.) Хакасии 6 июля согласовал кандидатуру Татьяны Курбатовой на должность первого заместителя главы республики — руководителя аппарата главы и правительства. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, решение принято большинством голосов депутатов.

Кадровые назначения Иван Шилов © ИА REGNUM

Курбатова замещала указанную должность с 1 июня 2022 года. Ранее она более двух лет являлась заместителем главы республики по социальным вопросам.

Также 6 июля большинством голосов согласован на должность министра финансов Хакасии Игорь Тугужеков. Со 2 декабря 2020 года на Тугужекова, как на заместителя министра финансов региона, были возложены обязанности руководителя минфина.

Теперь оба чиновника будут работать в своих должностях без приставки «и. о».

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