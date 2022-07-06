Москва, , 08:33 — REGNUM Российские военные впервые применили электромагнитные комплексы «Ступор» против украинских беспилотных аппаратов в ходе спецоперации. Об этом сообщил 6 июля источник в силовых структурах.

— Дрон на военной выставке Василий Иванов © ИА REGNUM

Переносной комплекс «Ступор» создали в Главном научно-исследовательском испытательном центре робототехники Минобороны России, впервые его продемонстрировали на военно-техническом форуме «Армия-2017». Такое «ружьё» предназначено для подавления БЛА, в том числе коптерного типа.

«Российские электромагнитные комплексы «Ступор» впервые были успешно применены в ходе спецоперации на Украине против украинских дронов», — сообщил собеседник ТАСС.

Он рассказал, что прицел устройства сначала наводится на объект, затем нажатием кнопки «Ступор» глушит управляющий сигнал между оператором и беспилотником. После этого дрон можно принудить к посадке в нужное место.

Переносные аппараты действуют достаточно эффективно, их удобно использовать. Военным они нужны в связи с большим количеством беспилотников, которыми располагает украинская сторона, добавил собеседник агентства.

Антидроновые «ружья» успешно используются на западе ДНР.

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