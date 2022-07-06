Бухарест, , 08:19 — REGNUM Президент Румынии Клаус Йоханнис высказался за кардинальное изменение ряда статей конституции страны, отметив необходимость «кардинальной модернизации» Основного закона государства. Об этом 6 июля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно официальной информации, свое заявление Йоханнис сделал 5 июля в ходе пресс-конференции в своей резиденции Котрочень. По словам румынского президента, конституция должна отражать модель современного общества, в то время как сегодня некоторые ее положения «устарели». При этом глава государства не уточнил, о каких именно положениях идет речь.

Предполагается, что соответствующие конституционные изменения поступят на рассмотрение парламента Румынии не ранее 2024-го года. Принципиальные вопросы будут вынесены на всенародный референдум.

Напомним, конституция Румынии была принята в 1991-м году.