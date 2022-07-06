Бухарест, , 08:19 — REGNUM Румыния столкнется со тяжелыми временами из-за энергетического и продовольственного кризиса, заявил 5 июля на пресс-конференции румынский президент Клаус Йоханнис.

Европа мерзнет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, сложная ситуация в энергетике будет сохраняться, а кризис с продовольствием, который не затрагивает страну напрямую, может коснуться республики, если вырастут цены на продукты питания во всем мире.

Глава государства призвал жителей готовиться к «терпению» и пообещал, что правительство постарается принять меры по поддержке экономики, а также будет стремиться оказать помощь всем нуждающимся.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня министерство экономики Румынии объявило, что уровень инфляции в стране в мае достиг 14,5%, что является рекордным значением для республики.

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