Ульяновск, , 08:19 — REGNUM В Ульяновской области произошли очередные травяные пожары, однако площадь возгорания небольшая. Это следует из данных управления МЧС по региону.

Пал травы Марина Каширская © ИА REGNUM

По данным ведомства, 5 июля в области потушили три загорания сухой травы на площади 0,0395 гектара.

Спасатели призывают не разжигать костры в полях и в лесу, напоминая, что огонь с сухой травы может перекинуться на жилые дома и строения, а также лесные массивы, став причиной серьёзного пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля в Ульяновской области ликвидировали пять травяных пожаров, общая площадь возгорания составила 4,037 гектара.

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