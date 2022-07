Москва, , 08:24 — REGNUM Словами из песни собственного сочинения ответила официальному представителю Госдепа США Неду Прайсу официальный представитель МИД России Мария Захарова 6 июля в своём телеграм-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Захарова прокомментировала слова Прайса об обязательном условии для встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря Госдепа Энтони Блинкена. Прайс заявил, что Госдеп хотел бы, чтобы «Россия дала повод для двусторонней встречи с министром Лавровым».

По словам Захаровой, это заявление Прайса похоже на слова из песни американской певицы Бритни Спирс «Baby One More Time» («Еще раз, милый»)

«My loneliness is killing me

(And I)

I must confess, I still believe

When I’m not with you I lose my mind

Give me a sign

Hit me baby one more time»

(«Мое одиночество убивает меня

(И я)

Должен признаться, я все еще верю

Когда я не с тобой, я схожу с ума.

Дай мне знак

Ударь меня, детка, еще раз» — перев. ред.)

Далее Захарова написала, что на заявление Прайса она может ответить строками из песни собственного сочинения «June Song» (Июньская песня)

«So June is over

Your power is lower

And I’m gonna fly

Away from this lie»

(«Июнь подошел к концу,

Твоя власть слабеет,

Я улечу

От этой лжи» — перев. ред)

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель Госдепа США Нед Прайс сделал заявление, что в американском внешнеполитическом ведомстве считают неподходящим время для встречи главы МИД России Лаврова и госсекретаря Госдепа США Блинкена на саммите G20 в Индонезии.

