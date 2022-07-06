Пермь, 6 июля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Жительница Перми обвинила врачей в некачественной пластической операции. Дело будет рассмотрено 15 июля в Кировском райсуде города, сообщает пресс-служба судебной инстанции.

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Женщина обратилась в клинику, чтобы ей сделали пластическую операцию для улучшения внешнего вида. После выписки здоровье пациентки ухудшилось. Ей пришлось три недели провести на лечении в ожоговом центре. На теле женщины остались шрамы.

Истец считает, что при оказании медуслуг были допущены дефекты, в результате потребовались повторные операции. В свою очередь влачи утверждают, что цели пластической операции были достигнуты, дефектов при оказании пациентке медицинской помощи не выявлено. В суде предстоит выяснить, была ли причинно-следственная связь между оказанными медицинскими услугами и наступившими последствиями.