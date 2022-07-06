Москва, 6 июля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Сразу три генерала Министерства внутренних дел России попали под уголовное преследование. Как сообщает газета «Коммерсантъ», по данным следствия, они могут быть причастны к злоупотреблением должностными полномочиями.

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Издание пишет, что обыски в квартирах и на рабочих местах сотрудники СКР и управления «М» ФСБ России провели у помощника главы МВД генерал-лейтенанта Сергея Умнова, начальника ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти генерал-майора Алексея Семёнова и генерал-майора в отставке Ивана Абакумова.

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Следственные действия проводились с целью нахождения документов и запрещённых к обороту предметов в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Его возбудили два года назад — в июле 2020 года.

По информации издания, фигуранты дела якобы настойчиво рекомендовали коммерсантам жертвовать средства в «Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти». Следствие считает, что эти деньги бесконтрольно тратились на различные полицейские мероприятия, принося определенные преференции и жертвователям

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля сотрудники Федеральной службы безопасности провели обыски на рабочем месте и дома у главы Управления ГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, генерал-майора Алексея Семёнова. По данным издания 47news, которое ссылалось на источник, следственные действия связаны с ранее возбуждённым уголовным делом по злоупотреблению должностными полномочиями (статья 285 УК РФ).

Ранее следственные действия коснулись 11 коммерческих МРЭО города и бывшего начальника регистрационного отдела Управления ГИБДД Романа Пичугина. Также сотрудники правоохранительных органов приходили в дом бывшего заместителя начальника ГУ МВД, генерал-майора Ивана Абакумова и по иным адресам.