Новосибирск, 6 июля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения человеческих останков. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

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В ведомстве уточнили, что частично скелетированное тело человека обнаружено 3 июля 2022 года в лесопосадке, расположенной в южном направлении от автомобильной дороги у посёлка Коченево. Следователи уже осмотрели место происшествия.

Предположительно останки принадлежат женщине, возраст и личность которой сейчас устанавливается. Назначена судебно-медицинская экспертиза.