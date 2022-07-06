Донецк, , 08:14 — REGNUM Киевские боевики произвели артиллерийский обстрел Куйбышевского и Киевского районов Донецка. Об этом 6 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что обстрел Куйбышевского и Киевского районов города был зафиксирован в 07:55 (совпадает с мск) и в ходе него по Донецку было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ещё шестеро военнослужащих из Хакасии погибли, освобождая Украину от неонацизма.