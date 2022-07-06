Вагайский район, Тюменская область, , 08:14 — REGNUM В Тюменской области в реке утонул один рыбак, поиски другого продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ «Тюменская областная служба экстренного реагирования» (ТОСЭР).

Лодка пропавшего на Иртыше рыбака oblspas.org

Отмечается, что 5 июля на реке Иртыш, неподалёку от посёлка Иртыш Вагайского района водолазами ТОСЭР ведутся поисковые работы. Мужчина 1958 года рождения из села Вагай отправился рыбачить на лодке, которая по неизвестным причинам перевернулась и гражданин пропал под водой. Его тело пока не нашли.

Спасатели Тобольского поисково-спасательного отряда 4 июля выезжали в район посёлка Заречного Вагайского района. В реке Вагай было найдено тело другого пропавшего рыбака — 1956 года рождения. Его искали с 3 июля местные жители, которые увидели перевёрнутую деревянную лодку.

Спасатели ТОСЭР просят выходит рыбаков на реки в спасательных жилетах. Цена сохранения жизни и благополучной рыбалки не велика, ведь спасательный жилет можно приобрести за пару тысяч рублей.