Ульяновск, 6 июля, 2022, 08:14 — ИА Регнум. В Ульяновской области значительно увеличилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из оперативных сведений управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным ведомства, 5 июля в Ульяновской области официально выявлено 18 носителей SARS-CoV-2, что на пять случаев больше, чем было подтверждено сутками ранее, 4 июля. Таким образом, суточный прирост составил 38,4%.

Всего в регионе сделано 2 159 634 лабораторных исследования на коронавирус.

Напомним, что по итогам тестов с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 203 727 случаев заражения коронавирусом, вылечились 198 767 человек, умерли 4720 ковид-больных.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень коллективного иммунитета к ковиду в России составляет 18,6%, в Ульяновской области — 15,4%.