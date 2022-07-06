Уфа, , 08:16 — REGNUM Старший лейтенант полиции Алмаз Маликов назначен на должность командира специализированного взвода ДПС ГИБДД оперативного реагирования МВД по Башкирии. Об этом 6 июля сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения региона Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале.

Инспектор ДПС УГИБДД по Красноярскому краю

Он сообщил, что Маликов родился 1 ноября 1985 года в Дюртюлинском районе Башкирии. Стал выпускником Уфимского юридического института МВД России. Службу начал в 2003 году.

Отмечается, что в августе 2005 года был назначен на должность инспектора ДПС полка ДПС ГИБДД при УВД города Уфы. С июня 2006 по январь 2012 года работал на разных должностях в полку ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Уфе. В январе 2012 года был назначен на должность инспектора специализированного взвода ДПС ГИБДД ОР МВД по Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии назначен прокурор Стерлитамакского района.