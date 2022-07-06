Калининград, 6 июля 2022, 08:13 — REGNUM Глава Калининградской области Антон Алиханов, говоря о ситуации с ограничением транзита грузов через Литву, заявил, что только угрозами ответных действий можно чего-то добиться от другой стороны.
Алиханов добавил, что делает все для того, чтобы вернуть этот разговор в «как минимум экономико-логистический ракурс».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Алиханов рассказал, что передал в правительство и администрацию президента проект ответных мер на блокаду Литвой транзита грузов в Калининград. Глава региона 5 июля также заявил, что российская сторона может применить «крайние» экономические меры.
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