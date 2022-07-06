Калининград, 6 июля, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Глава Калининградской области Антон Алиханов, говоря о ситуации с ограничением транзита грузов через Литву, заявил, что только угрозами ответных действий можно чего-то добиться от другой стороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

«К сожалению, мы находимся сейчас вообще эмоционально в мире в состоянии таком, что только угрозами ответных действий можно чего-то реально добиваться. Эта ситуация показывает, что нормальный, спокойный, тихий разговор уже до собеседника не всегда доходит, что прискорбно», — сказал он.

Алиханов добавил, что делает всё для того, чтобы вернуть этот разговор в «как минимум экономико-логистический ракурс».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Алиханов рассказал, что передал в правительство и администрацию президента проект ответных мер на блокаду Литвой транзита грузов в Калининград. Глава региона 5 июля также заявил, что российская сторона может применить «крайние» экономические меры.

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