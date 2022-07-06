Нукус, Узбекистан,
6 июля 2022, 12:03 — REGNUM Происшедшие в Каракалпакии массовые волнения оказались неожиданными для всех. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 июля заявил главный научный сотрудник ИМЭМО РАН
Алексей Малашенко.
Население в Каракалпакии пассивно, и того, что называется «исламский фактор», там практически нет. Протестов до последнего времени не было — ни в Нукусе, нигде. Что произошло сейчас? В 1992 году Каракалпакия получила статус республики, в 1993 году был подписан договор с Узбекистаном о том, что Каракалпакия имеет право выхода из Узбекистана. Всем на это было наплевать, но, так или иначе, был такой момент, и он был зафиксирован. То, что произошло сейчас — это случай, понимаете. Это достаточно убогое состояние могло продолжаться бесконечно. Но в Узбекистане решили поменять конституцию. По некоторым данным, главная цель изменений состояла в том, чтобы сделать правление Шавката Мирзиёева
бессрочным. А заодно там был пункт, запрещающий Каракалпакии выход из состава Узбекистана. То есть, их лишили ощущения самостоятельности. А в Нукусе есть амбициозные люди, которые хотели быть заметными, которые хотели заниматься оппозиционной деятельностью. И вот настал их момент. И они фактически социальный протест, который существовал в скрытом виде, превратили в процесс распространения самостоятельности. И совершенно неожиданно, при полной пассивности населения, это сработало. Я говорю, неожиданно, потому что сейчас много болтовни на эту тему, про вмешательство, чуть ли не американцев, но это всё глупости. Во всяком случае, количество перешло в качество. Жили плохо и, вот, возник такой повод для того, чтобы подняться. Причём, масштабы совершенно потрясающие для Нукуса, там, действительно, десятки тысяч людей. Никто такого не ожидал!
Алексей Малашенко
Напомним, что после прошедших в Каракалпакии массовых акций протеста в республике было введено чрезвычайное положение.