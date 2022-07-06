Нукус, Узбекистан, 6 июля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Происшедшие в Каракалпакии массовые волнения оказались неожиданными для всех. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 июля заявил главный научный сотрудник ИМЭМО РАНАлексей Малашенко.

Алексей Малашенко

Население в Каракалпакии пассивно, и того, что называется «исламский фактор», там практически нет. Протестов до последнего времени не было — ни в Нукусе, нигде. Что произошло сейчас? В 1992 году Каракалпакия получила статус республики, в 1993 году был подписан договор с Узбекистаном о том, что Каракалпакия имеет право выхода из Узбекистана. Всем на это было наплевать, но, так или иначе, был такой момент, и он был зафиксирован. То, что произошло сейчас — это случай, понимаете. Это достаточно убогое состояние могло продолжаться бесконечно. Но в Узбекистане решили поменять конституцию. По некоторым данным, главная цель изменений состояла в том, чтобы сделать правлениебессрочным. А заодно там был пункт, запрещающий Каракалпакии выход из состава Узбекистана. То есть, их лишили ощущения самостоятельности. А в Нукусе есть амбициозные люди, которые хотели быть заметными, которые хотели заниматься оппозиционной деятельностью. И вот настал их момент. И они фактически социальный протест, который существовал в скрытом виде, превратили в процесс распространения самостоятельности. И совершенно неожиданно, при полной пассивности населения, это сработало. Я говорю, неожиданно, потому что сейчас много болтовни на эту тему, про вмешательство, чуть ли не американцев, но это всё глупости. Во всяком случае, количество перешло в качество. Жили плохо и, вот, возник такой повод для того, чтобы подняться. Причём, масштабы совершенно потрясающие для Нукуса, там, действительно, десятки тысяч людей. Никто такого не ожидал!