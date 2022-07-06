Иркутск, , 08:12 — REGNUM Начальника ГУ МВД России по Иркутской области Андрея Калищука освободили от должности. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. По сообщению местных телеграм-каналов, врио может стать действующий заместитель начальника, генерал-майор полиции Геннадий Корниенко.

МВД РФ Tacinskaya.ru

Из биографии Андрея Калищука известно, что на службу в органы внутренних дел поступил в 1990 после окончания Челябинского политехнического института. Работал в УВД Челябинского горисполкома оперативником ОБХСС, старшим участковым инспектором, старшим оперуполномоченным ОБЭП. В 1998 возглавил отделение УБЭП ГУВД Челябинской области.

По окончании Академии управления МВД РФ с июня 2010 работал заместителем начальника ГУВД по Воронежской области по экономической безопасности. С августа 2011 — заместитель начальника ГУ МВД России по Иркутской области,

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье по указу президента РФ Владимира Путина освобождён от занимаемой должности начальник управления МВД Олег Стефанков.

В начале июня 2022 года глава государства отправил в отставку пятерых генералов и одного полковника полиции. Были уволены три начальника региональных главков и три руководителя структур центрального аппарата ведомства.

В частности, от занимаемой должности были освобождены начальник управления МВД по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин, заместитель начальника главного управления МВД по Алтайскому краю генерал-майор Александр Лаас, начальник управления МВД по Ярославской области генерал-майор Андрей Липилин.

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