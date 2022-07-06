Торонто, Канада, , 08:11 — REGNUM В Торонто врачи больше двух недель безуспешно боролись за жизнь молодой женщины, которую облили горючей жидкостью и подожгли на одной из автобусных остановок города. О её смерти со ссылкой на полицию 5 июля сообщает телеканал CBC.

Остановка Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным правоохранителей, 17 июня, примерно в 12:25 по местному времени (19:25 мск), на остановке Киплинг произошла словесная перепалка между 20-летней женщиной и 35-летним мужчиной, которая завершилась трагедией — мужчина облил женщину горючей жидкостью и поджёг.

Пострадавшая в критическом состоянии с ожогами второй и третьей степени была экстренно доставлена в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, на одной из автобусных остановок в Торонто мужчина облил горючей жидкостью и поджёг молодую женщину, после чего её в критическом состоянии доставили в больницу.

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