Якутск, 6 июля 2022, 08:11 — REGNUM Чрезвычайно высокий пятый класс пожарной опасности сохраняется в Намском и Нюрбинском районах Якутии. Возможно, его установят также в Якутске и Алданском районе республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июля в региональном оперативном штабе.
Читайте также: Якутия побила прошлогодний рекорд по числу лесных пожаров
Лидеры по количеству лесных пожаров в республике — Нерюнгринский (33 возгорания), Алданский (23) и Усть-Майский (8) районы.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии за пожароопасный сезон 2022 года зафиксированы 289 лесных пожаров — на десять больше, чем в на эту же дату в прошлом году. При этом площадь, пройденная огнём, в семь раз меньше: 123,7 тыс. га вместо 897,4 тыс. га.