Якутск, , 08:11 — REGNUM Чрезвычайно высокий пятый класс пожарной опасности сохраняется в Намском и Нюрбинском районах Якутии. Возможно, его установят также в Якутске и Алданском районе республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июля в региональном оперативном штабе.

Лесной пожар BLM

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«На сегодня в городе Якутске, его окрестностях, в Алданском, Томпонском районах пока действует IV класс пожароопасности леса. Такой же высокий IV класс пожароопасности леса прогнозируется в Мирнинском районе», — отметили в оперштабе.

Лидеры по количеству лесных пожаров в республике — Нерюнгринский (33 возгорания), Алданский (23) и Усть-Майский (8) районы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии за пожароопасный сезон 2022 года зафиксированы 289 лесных пожаров — на десять больше, чем в на эту же дату в прошлом году. При этом площадь, пройденная огнём, в семь раз меньше: 123,7 тыс. га вместо 897,4 тыс. га.