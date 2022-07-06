Джакарта, 6 июля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Индонезии зафиксировало, что число смертей от геморрагической лихорадки денге достигло 488 человек в течение 2022 года, сообщает CNN Indonesia.

Trust.org Комары — переносчики лихорадки денге

Заместитель министра здравоохранения Данте Саксоно Харбувоно заявил, что правительство оценит программу борьбы с болезнью денге, чтобы снизить смертность от этой болезни.

«У нас есть межведомственная программа. Мы оценим, а затем посмотрим, насколько эффективно программа может быть реализована», — заявил Данте Саксоно Харбувоно.

По данным министерства здравоохранения, в общей сложности было зарегистрировано 52 313 случаев заболевания денге.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо и его окружение прибыли на авиабазу в Медан провинцию Северная Суматра.