ЗАТО Фокино, Приморский край, 6 июля, 2022, 08:08 — ИА Регнум. В посёлке Дунай совершенно разбойное нападение на продуктовый магазин, налётчики задержаны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Цитата из к/ф «Жмурки». реж Алексей Балабанов. 2005. Россия Грабители

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Установлено, что в подсобное помещение магазина зашли двое мужчин в черных масках и перчатках. Угрожая предметом, схожим с пистолетом, налётчики связали администратора торгового павильона и продавца скотчем и веревками, после чего забрали около 300 тыс. рублей, мобильный телефон и банковские карты. Третий соучастник ждал подельников на улице. С места происшествия фигуранты уехали на такси.

Полицейские задержали грабителей по горячим следам. Им оказались ранее судимые: 39-летний местный житель и двое жителей Артёма 46 и 39 лет. Фигуранты признались в совершении преступления, при ограблении они использовали игрушечный пистолет.

Как сообщало ИА REGNUM, в краже из салона сотовой связи в Казани подозревают двоих местных жителей. Злоумышленники похитили несколько мобильных телефонов, среди которых оказались муляжи.