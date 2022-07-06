Новосибирск, , 08:10 — REGNUM В Новосибирской области стартовал приём заявок на участие в чемпионате по караоке, посвященном 85-летию региона. Участники смогут спеть песни на любом языке, сообщили в областном правительстве.

Караоке Дарья Драй © ИА REGNUM

«В Новосибирской области много талантливых молодых людей, и важно создать условия для их самореализации, — отметил заместитель министра культуры региона Григорий Милогулов. — Важно отметить, что чемпионат проходит в рамках Года культурного наследия народов России: участники могут исполнять песни на любом языке, в том числе на языках народов, проживающих на территории нашей страны. Это позволит выполнить одну из главных целей этого творческого состязания — сохранение и развитие национальных культур».

Мероприятие пройдёт осенью 2022 года. Заявки принимаются до 20 сентября. Победители чемпионата региона отправятся в Москву для участия в чемпионате России по караоке.