Москва, 6 июля, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Не существует постсоветских стран вроде Украины и Молдавии, и стран Прибалтики среди прочих, существуют осколки империи, которые либо вернутся обратно в империю, либо будут пожраны другими странами, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Этих государств нет, их нет. Неужели так трудно понять, это обломки советской красной империи со знаком плюс. Кто вам сказал, что обломок империи — это государство? Кто придумал это? Кто это написал? Это нельзя написать. Если у вас кисть ампутировали, это же не значит, что она отдельно станет человек. Значит, смысл заключается в том, что каждый из этих обломков не существует как государство исторически значимое. Польша существует, Украина — нет. Что произойдет? Польша «съисть» Украину… Румыния есть, а Молдавии нет. Значит, Румыния съест Молдавию. Далее идут процессы в Средней Азии, кто кого «съисть», — заявил Кургинян.

По его словам, сейчас происходит всеобщее поедание обломков империи, которые нежизнеспособны. И теперь либо империя восстановится, и в пределах нее у этих обломков появится новая жизнь, либо эти обломки будут сами по себе, но тогда непонятно, почему должна существовать Прибалтика, а не Тевтонский орден.

«У северных нордических стран есть свои представления об этом, какая Прибалтика? Где она? Это совершенно временные конструкции, которые медленно пожираются, они существуют, чтобы их пожрали. Теперь, при этом поедании, естественно, Румыния съест Молдавию. А как иначе? Существенная часть молдавской элиты и хочет быть съеденной. Тогда вопрос, при чём тут Тирасполь. Он тут не является частью Великой Румынии или чего-то еще. Ну съешьте вы эту Молдавию и оставьте Тирасполь в покое. Ну вы съешьте Восточные кресы без Белоруссии и всего прочего с какой-то частью Украины, и оставьте в покое нас. Давайте эту теорему столкновения цивилизация решим предельно мирным образом, проведем эти швы», — продолжил эксперт.

Он подчеркнул, что сейчас все эти линии разграничения в цивилизационном аспекте полностью нарушены, и чем тянуть в мир в сторону ядерного конфликта, не проще ли признать закономерные вещи и сделать так, чтобы в духе этих закономерностей и Хельсинкских соглашений, породивших ОБСЕ, а также закона о выходе союзных республик, привести мир к нормальному состоянию в ходе международной конференции. Но при этом окажется задет гегемонизм Соединенных Штатов.