Чебоксары, 6 июля, 2022, 08:07 — ИА Регнум. В России необходимо больше и масштабнее рассказывать о подвигах и достижениях народа во время Великой Отечественной войны, чтобы противостоять попыткам переписывания истории на Западе. Тот же Сурский рубеж в Чувашии — это «подвиг, сопоставимый с подвигом солдат на передовой». И нужно это «в хорошем смысле» пропагандировать, но делая «элегантно, тонко, талантливо», используя современные способы подачи, в том числе через памятники, фильмы, художественное слово. Об этом ИА REGNUM заявил архитектор Константин Фомин, который является одним из авторов федерального мемориала «Строителям безмолвных рубежей», открывшегося в Чувашии.

Наталия Николаева ИА REGNUM Мемориал «Строителям безмолвных рубежей»: шар, символизирующий Землю с окопами, и стелы, напоминающие Сурский рубеж

По его словам, при создании проекта мемориала в честь строителей оборонительных рубежей и тружеников тыла была задача «сделать проект, непохожий на всё то, что было представлено на похожие темы».

«Скажем, памятники труженику тыла — это обычно дедушка, женщина и ребёнок, то есть три фигуры в разных конфигурациях, и подобные памятники есть почти в каждом городе. Хотелось по-другому, иначе подойти к заданной теме и сделать что-то современное. Мы считаем, что нужно искать новый язык, понятный молодёжи, делать современное, интересное, не похожее на то, что сделано до нас».

Наталия Николаева ИА REGNUM Андрей Коробцов и Константин Фомин

Мемориал «Строителям безмолвных рубежей» в Чувашии представляет собой золотой шар, символизирующий Землю с рытвинами-окопами, и 38 уходящих в небо серебряных стел разной длины, напоминающих «извилистую форму» Сурского рубежа.

«Шар с трещинами и рытвинами — это шрамы-окопы на теле Земли, которые люди создавали своими руками. А каждая из 38 стел означает 10-километровый участок Сурского рубежа. И эти стелы выстраиваются в параметрическую форму, перевёрнутую под разным углом. И силуэт этих форм должен напоминать Сурский рубеж, его извилистую форму», — пояснил Константин Фомин.

Наталия Николаева ИА REGNUM Мемориал «Строителям безмолвных рубежей»

Оценивая воплощение проекта, он подчеркнул, что «всё удалось достаточно точно», и он не хотел бы что-то добавлять или убирать:

«На мой взгляд, сейчас всё достаточно гармонично. Вопрос озеленения есть, но зелень сейчас взойдёт, и будет та картинка, которую мы планировали».

Архитектор также считает, что с учётом современной ситуации, когда на Западе предпринимаются попытки фальсификации истории, нужно больше рассказывать о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, в том числе рассекречивая документы об оборонительных рубежах:

«Хорошо, что начали архивы открывать, люди должны знать и подвиг своего народа, и даже какие-то нелицеприятные вещи. Что касается Сурского рубежа, то здесь, конечно, потрясло, насколько люди помогали фронту. Это подвиг, сопоставимый с подвигом солдат на передовой. То есть люди в суровых погодных условиях за сжатые сроки моментально мобилизовались и выполняли задачу, помогали своей Родине, помогали солдатам спокойно воевать и готовить оборонительные рубежи».

Наталия Николаева ИА REGNUM Мемориал «Строителям безмолвных рубежей»

Архитектор полагает, что ответом на попытки переписывания истории следует «пропагандировать в хорошем смысле слова свои какие-то подвиги и достижения, которых у нас в достаточном количестве»:

«Нужно об этом смелее рассказывать, в большем объёме, в большем масштабе и подобные памятники, конечно, должны появляться, и фильмы должны сниматься, и песни должны быть современные. Но это всё нужно делать элегантно, тонко, чтобы не была пропаганда топорной, в лоб. Это тоже нужно делать талантливо, искать язык, который будет понятен и интересен зрителям — прежде всего, молодёжи. Художник должен сам изобрести этот язык, это сложная задача, но решаемая. Поэтому и проекты должны быть современные, актуальные и, прежде всего, я считаю, что целевая аудитория — это молодёжь, то есть кому предстоит жить и строить новое государство, более мощное».

Отметим, что авторами монументального сооружения, которое построено в Козловском районе Чувашии, стали архитектор Константин Фомин и скульптор Андрей Коробцов, которые также являются авторами Ржевского мемориала Советскому солдату.