Вашингтон, 6 июля, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден станет для Демократической партии США «козлом отпущения» после промежуточных выборов в палату представителей страны, которые состоятся в ноябре, после чего демократы «избавятся» от него. Такое мнение 5 июля высказала политический обозреватель Fox News Томи Ларен в эфире Sky News Australia.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

«Демократы собираются подождать и посмотреть, как там будет в ноябре. И когда их уничтожат и разорвут в пух и прах, они кинут Джо Байдена. Думаю, что этот план у них был с самого начала. Они сделают из него козла отпущения — не их политику, а самого Джо Байдена, хотя это именно их политика (виновата в том, что происходит. — ред.)», — сказала она.

Также Ларен назвала американского лидера «марионеткой», которой управляют крайне левые и уточнила, что гражданам США при этом заявят, что в их проблемах виновны только Байден и вице-президент Камала Харрис.

«Они пустят его в расход, избавятся от него, как они всегда и планировали», — пояснила обозреватель.

Кроме того, она добавила, что, по ее мнению, ранее в качестве кандидата на пост президента США от Демократической партии на выборах 2024 года рассматривалась Харрис, однако теперь этого не будет. При этом Ларен также высказала мнение, что кандидатом от демократов на этих выборах станет губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее очередной конфуз произошёл с президентом США Джо Байденом на церемонии награждения национальных героев.