Пермь, , 08:05 — REGNUM В Перми в ночь на 5 июня немного не хватило до рекорда температуры воздуха, сообщают СМИ со ссылкой на ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

Погода Hans

В столице Прикамья похолодало до +5,1˚С. Значение близко к рекордному суточному минимуму, который наблюдался в 1894 году. Тогда воздух прогрелся всего до +4,7˚С.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали аномальное похолодание в регионе. Самыми холодными днями назывались понедельник–вторник (4-5 июля).

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