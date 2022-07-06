Якутск, , 08:03 — REGNUM В Якутии за пожароопасный сезон 2022 года зафиксированы 289 лесных пожаров — на десять больше, чем в на эту же дату в прошлом году. При этом площадь, пройденная огнём, в семь раз меньше: 123,7 тыс. га вместо 897,4 тыс, сообщил 6 июля телеграм-канал оперативного штаба республики.

Лесной пожар Publicdomainpictures.net

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На сегодняшний день в регионе насчитывается 85 возгораний, из них тушат 23. За сутки ликвидированы семь очагов, локализованы — семь, обнаружены — пятнадцать.

С лесным пожарами ведут борьбу 773 человека, задействованы 23 единицы техники. В том числе участвуют в тушении 93 добровольца.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля два лесных пожара обнаружили в национальном парке «Ленские столбы».