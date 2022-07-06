Киселёвск, Кемеровская область, , 08:03 — REGNUM В кузбасском Киселёвске сотрудники прокуратуры выявили бесхозяйную дамбу. Администрацию города через суд обязали подать сведения о ней в уполномоченные органы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном ведомстве.

Гидросооружение — незаконная дамба Ольга Зенькович © ИА REGNUM

«Установлено, что в районе посёлка Карагайлинский через реку Кривой Ускат находится искусственная насыпь с плитами для пропуска воды, отвечающая признакам дамбы. Объект сооружен более 40 лет назад для нужд населения посёлка и прогона скота на выпас, однако сведения о его строительстве, постановке на кадастровый учёт, оформлении права собственности отсутствуют», — уточнили в прокуратуре.

Выяснилось, что администрация Киселевского городского округа после размыва дамбы весной отремонтировала её, но мер для регистрации бесхозяйного объекта не приняла.