Абакан, 6 июля, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Ещё шестеро военнослужащих из Хакасии погибли, освобождая Украину от неонацизма. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 июля в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Свечи

Власти Хакасии выразили соболезнования родным и близким погибших в ходе спецоперации военнослужащих. 27 июня геройские погибли бойцы 5-й отдельной железнодорожной бригады — старшина технической роты, старший прапорщик Пётр Кучаков, старший водитель автомобильной роты, сержант Роман Бирюков, бульдозерист технической роты, сержант Сергей Гнускин, водитель автомобильной роты, младший сержант Максим Журов, водолаз технической роты, рядовой Оттук Ооржак, водитель технической роты, рядовой Богдан Фотин.

«Мы будем помнить подвиг наших земляков и гордиться мужеством, проявленным ими при выполнении боевых задач. Низкий поклон. Светлая память и вечная слава нашим героям!» — подчеркнул глава Хакасии Валентин Коновалов.

Власти региона заверили, что семьям погибших военных будет оказана вся необходимая помощи и поддержка.

Читайте также: Хакасия скорбит по военнослужащим, погибшим в ходе спецоперации