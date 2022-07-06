Токио, , 08:00 — REGNUM В Японии за июнь госпитализировали рекордное для страны число пострадавших от теплового удара из-за жары, сообщает агентство Kyodo.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, за месяц в стране в больницы направили 15 657 человек. Это превышает предыдущий рекордный показатель, зафиксированный в 2011 году, когда госпитализировали 6980 человек. Также за июнь 2022 года от теплового удара скончались 17 человек, что также является рекордным показателем. В больницах на долгое лечение остались 439 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в японской столице Токио зафиксировали рекордную за 150 лет жару. В городе на протяжении четырех дней подряд температура воздуха удерживалась в районе 35-36 градусов по Цельсию.

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