Москва, 6 июля, 2022, 07:58 — ИА Регнум. До конца 2022 года на всех станциях московского метрополитена появятся индукционные петли для пассажиров с нарушением слуха. Об этом 6 июля сообщается на официальном портале мэра столицы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Станция метро «Зюзино». БКЛ. Москва

Эти устройства создают магнитное поле, через которое звук передается прямо в слуховой аппарат. Сейчас петли установлены в кассах на 12 станциях метро, расположенных близко к вокзалам.

«Для помощи людям с нарушениями зрения мы помогли обучить более 250 собак-проводников, а инспекторы ЦОМП помогают в передвижении маломобильных пассажиров. Кроме того, на станциях метро, расположенных близко к вокзалам, установлены специальные индукционные устройства. Ими активно пользуются слабослышащие пассажиры, в том числе те, кто приезжает в Москву из других городов. До конца года такие петли появятся на всех станциях метро», — заявил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.