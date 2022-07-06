Рига, , 07:57 — REGNUM Министерство обороны Латвии предложило вернуть с 2023 года обязательную военную службу в республике в течение пяти лет, сообщило агентство LSM со ссылкой на главу ведомства Артиса Пабрикса.

ВС Латвии Mod.gov.lv

Он считает, что с завершением переходного периода она станет обязательной для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Срок службы должен составить 11 месяцев. Еще один месяц будет выделяться на отпуск.

Кроме того, по мнению Пабрикса, призыв в армию должен проходить два раза в год — с 1 января и с 1 июля. При этом призывники смогут выбрать не только армейскую службу, но пройти службу в национальной гвардии Латвии или курсы командиров в высшей школе, а также использовать право на альтернативную службу.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля Сейм Латвии в срочном порядке принял поправки к Закону о национальной безопасности страны, которые разрешают латвийским гражданам принимать участие в специальной операции на стороне киевского режима.

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