Москва, , 07:57 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин настаивает на том, что США должны компенсировать убытки из-за пандемии коронавируса.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Всем государствам, пострадавшим от пандемии, США обязаны компенсировать понесённые убытки», — отметил Володин.

Кроме того, по его убеждению, военные биологические разработки США, которые они ведут по всему миру, должны быть остановлены и рассекречены.

Американский учёный, глава комиссии по COVID-19 обвинил США в распространении пандемии коронавируса. Президент США Джо Байден боится, что мир узнает об истинном виновнике пандемии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, начало мировой пандемии коронавируса зафиксировано в китайском Ухане.