Володин: США должны компенсировать убытки от пандемии коронавируса
Москва, 6 июля, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин настаивает на том, что США должны компенсировать убытки из-за пандемии коронавируса.
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Вячеслав Володин
«Всем государствам, пострадавшим от пандемии, США обязаны компенсировать понесённые убытки», — отметил Володин.
Кроме того, по его убеждению, военные биологические разработки США, которые они ведут по всему миру, должны быть остановлены и рассекречены.
Американский учёный, глава комиссии по COVID-19 обвинил США в распространении пандемии коронавируса. Президент США Джо Байден боится, что мир узнает об истинном виновнике пандемии.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, начало мировой пандемии коронавируса зафиксировано в китайском Ухане.