Станислав Стремидловский, 6 июля 2022, 08:22 — REGNUM Патриарший экзарх Африки митрополит Леонид пообещал, что Московский патриархат рассмотрит присутствие в каждой из 54 стран этого континента. Как сообщил экзарх в интервью РИА Новости, «у нас на сегодняшний день синодально оформлены Северо-Африканская и Южно-Африканская епархии. В дальнейшем, конечно, если мы будем развиваться такими темпами, какими мы развиваемся пять месяцев, у нас встанет вопрос по западу и по востоку, но это перспектива, это будущее».
На днях митрополит Леонид вернулся из Египта, где провел встречи с предстоятелем Коптской церкви патриархом Тавадросом II и главой центрального управления высшего совета по исламским делам, заместителем министра вакуфов Египта шейхом Нуреддином Канави. По итогам переговоров было принято решение об обмене подворьями Русской православной и Коптской церквами. Российская сторона получила в безвозмездное пользование храм великомученика и чудотворца Мины и папы Кириллоса VI в Гизе. Помимо того, Московский патриархат намерен обратиться к президенту Египта Абдул-Фаттаху Халилу Ас-Сиси с просьбой о выделении в Новом Каире участка под административно-духовный центр. Как можно судить, речь идет о двух направлениях — окормлении российских граждан, проживающих в стране или посещающих ее, и физическом присутствии в новой египетской столице. Как отметил патриарх Тавадрос II на встрече с митрополитом Леонидом, «мы приветствуем вас в вашем новом служении. Вы окормляете русское население, которое живет здесь, находится с визитом, работает или учится. Мы желаем успеха той миссии, которую вы будете выполнять в Египте и других африканских странах». В свою очередь каирская газета Dostor, комментируя визит патриаршего экзарха, отмечает, что он затрагивал «многие важные дела». Какие?
«Московский патриархат продолжает выделять значительные ресурсы на укрепление своего присутствия в Африке, — пишет итальянский католический портал Il Sismografo. — В связи с этим он продолжает тесно сотрудничать с МИД России, стремящимся расширить российское влияние в Африке. Последним проявлением этих усилий является визит митрополита Леонида в Каир 24–28 июня». А ватиканское издание Agenzia Fides рассматривает передачу Русской православной церкви храма великомученика и чудотворца Мины и папы Кириллоса VI в Гизе не просто как «символический акт», но в свете «столкновения между Московским патриархатом и Александрийским патриархатом, а также канонических и пастырских инициатив, предпринятых Русской православной церковью на Африканском континенте». По мнению портала, «приняв решение о передаче собственного храма в безвозмездное пользование российскому экзархату, созданному на Африканском континенте, Коптская церковь подтверждает свою близость и церковное сотрудничество с Московским патриархатом». Вопрос в том, какие конкретные проблемы можно будет решить с помощью религиозного диалога, прежде всего, во внешнеполитическом контексте, интересном как Египту, так и России.
Египетские издания цитируют интервью, которое митрополит Леонид дал церковному Коптскому телевидению. Они обращают внимание на то, что патриарший экзарх «подчеркнул важность Коптской церкви, ее центральную роль и важную историю Египта, который является воротами в Африку для всего мира», а также «призвал к необходимости разрешить кризис, связанный с плотиной «Возрождение», и понять египетскую позицию». Речь идет о «Великой плотине эфиопского возрождения» (GERD), являющейся камнем преткновения между Эфиопией, Египтом и Суданом. Это крупнейший гидроэнергетический проект на Ниле стоимостью более 4 млрд долларов, строительство которого было начато в 2011 году. Эфиопия реализует его с целью наращивания электроэнергии, в то время как Египет и Судан видят в плотине угрозу своим жизненно важным запасам воды и сельскому хозяйству. Сложность для Московского патриарха здесь в том, что однозначная поддержка Каира может помешать его диалогу с Эфиопской православной церковью, с которой, по словам митрополита Леонида, ведутся переговоры, в том числе об обмене подворьями.
Так что Русской православной церкви здесь предстоит сыграть тонко и деликатно, чтобы постараться примирить египетских и эфиопских христиан, у каждых из которых есть своя правда в истории с плотиной «Возрождение».