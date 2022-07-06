6 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Станислав Стремидловский, , 08:22 — REGNUM Патриарший экзарх Африки митрополит Леонид пообещал, что Московский патриархат рассмотрит присутствие в каждой из 54 стран этого континента. Как сообщил экзарх в интервью РИА Новости, «у нас на сегодняшний день синодально оформлены Северо-Африканская и Южно-Африканская епархии. В дальнейшем, конечно, если мы будем развиваться такими темпами, какими мы развиваемся пять месяцев, у нас встанет вопрос по западу и по востоку, но это перспектива, это будущее».

Коптский патриарх (справа) и русский митрополит сайт Коптской церкви

На днях митрополит Леонид вернулся из Египта, где провел встречи с предстоятелем Коптской церкви патриархом Тавадросом II и главой центрального управления высшего совета по исламским делам, заместителем министра вакуфов Египта шейхом Нуреддином Канави. По итогам переговоров было принято решение об обмене подворьями Русской православной и Коптской церквами. Российская сторона получила в безвозмездное пользование храм великомученика и чудотворца Мины и папы Кириллоса VI в Гизе. Помимо того, Московский патриархат намерен обратиться к президенту Египта Абдул-Фаттаху Халилу Ас-Сиси с просьбой о выделении в Новом Каире участка под административно-духовный центр. Как можно судить, речь идет о двух направлениях — окормлении российских граждан, проживающих в стране или посещающих ее, и физическом присутствии в новой египетской столице. Как отметил патриарх Тавадрос II на встрече с митрополитом Леонидом, «мы приветствуем вас в вашем новом служении. Вы окормляете русское население, которое живет здесь, находится с визитом, работает или учится. Мы желаем успеха той миссии, которую вы будете выполнять в Египте и других африканских странах». В свою очередь каирская газета Dostor, комментируя визит патриаршего экзарха, отмечает, что он затрагивал «многие важные дела». Какие?

«Московский патриархат продолжает выделять значительные ресурсы на укрепление своего присутствия в Африке, — пишет итальянский католический портал Il Sismografo. — В связи с этим он продолжает тесно сотрудничать с МИД России, стремящимся расширить российское влияние в Африке. Последним проявлением этих усилий является визит митрополита Леонида в Каир 24–28 июня». А ватиканское издание Agenzia Fides рассматривает передачу Русской православной церкви храма великомученика и чудотворца Мины и папы Кириллоса VI в Гизе не просто как «символический акт», но в свете «столкновения между Московским патриархатом и Александрийским патриархатом, а также канонических и пастырских инициатив, предпринятых Русской православной церковью на Африканском континенте». По мнению портала, «приняв решение о передаче собственного храма в безвозмездное пользование российскому экзархату, созданному на Африканском континенте, Коптская церковь подтверждает свою близость и церковное сотрудничество с Московским патриархатом». Вопрос в том, какие конкретные проблемы можно будет решить с помощью религиозного диалога, прежде всего, во внешнеполитическом контексте, интересном как Египту, так и России.

Собор Святого Марка в Каире (сс) Roland Unger Патриарший экзарх Африки митрополит Леонид (сс) Annushkavladimirovna

Египетские издания цитируют интервью, которое митрополит Леонид дал церковному Коптскому телевидению. Они обращают внимание на то, что патриарший экзарх «подчеркнул важность Коптской церкви, ее центральную роль и важную историю Египта, который является воротами в Африку для всего мира», а также «призвал к необходимости разрешить кризис, связанный с плотиной «Возрождение», и понять египетскую позицию». Речь идет о «Великой плотине эфиопского возрождения» (GERD), являющейся камнем преткновения между Эфиопией, Египтом и Суданом. Это крупнейший гидроэнергетический проект на Ниле стоимостью более 4 млрд долларов, строительство которого было начато в 2011 году. Эфиопия реализует его с целью наращивания электроэнергии, в то время как Египет и Судан видят в плотине угрозу своим жизненно важным запасам воды и сельскому хозяйству. Сложность для Московского патриарха здесь в том, что однозначная поддержка Каира может помешать его диалогу с Эфиопской православной церковью, с которой, по словам митрополита Леонида, ведутся переговоры, в том числе об обмене подворьями.

Так что Русской православной церкви здесь предстоит сыграть тонко и деликатно, чтобы постараться примирить египетских и эфиопских христиан, у каждых из которых есть своя правда в истории с плотиной «Возрождение».