Челябинск, 6 июля, 2022, 07:55 — ИА Регнум. В Челябинской области участник преступной группировки осуждён за хищение нефти на 129 млн рублей. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По данным Накануне. Ru, группировка похитила более 8 тыс. тонн нефти. У соучастников изъяли почти 200 тонн.

Гражданина осудили к трём с половиной годам в колонии строгого режима. Его подельники ранее также получили разные сроки наказания.

Как сообщало ИА REGNUM, группировка действовала в 2016–2017 годах. Затем соучастников задержали.