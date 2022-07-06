Самара, , 07:58 — REGNUM Самую большую в мире установку по изучению процессов горения в двигателях запустили ученые Самарского университета им. Королёва. Об этом сообщает пресс-служба данного вуза.

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Сообщается, что под уникальную установку в лаборатории выделили целый зал, при этом главной авансценой для экспериментов является вакуумная камера размерами порядка двух метров в длину и метр в высоту. Вес данной камеры составляет полторы тонны.

«Поскольку установка работает при сверхвысоком вакууме, то к ее сборке предъявлялись требования как для глубоководных или космических аппаратов — чтобы все соединения были абсолютно герметичны. Установка должна помочь инженерам в решении задач импортозамещения — разработке экологичных и эффективных отечественных авиационных двигателей», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что эксперименты позволят ученым не только лучше понять химическую эволюцию Вселенной, но и, возможно, пути происхождения самой жизни.

«Ведь, как известно, многие биологически важные молекулы — такие, как аминокислоты — могут синтезироваться в космосе на поверхности звездных пылинок, образованных из молекул полициклических ароматических углеводородов», — говорится в сообщении пресс-службы.