Калуга, 6 июля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Калуге возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора управляющей компании, который, используя служебное положение, присвоил деньги жителей многоквартирных домов, предназначавшиеся на оплату ЖКХ. Об этом 6 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЖКХ

Предварительно установлено, что в 2020 году руководитель управляющей компании, собрав с жильцов многоквартирных домов деньги, предназначенные для оплаты услуг по обслуживанию и ремонту лифтового оборудования, не давая распоряжения об их перечислении по назначению, присвоил их.

Ход расследования взят прокуратурой города на особый контроль. По факту хищения денежных средств жителей многоквартирных домов в крупном размере обвиняемому грозит лишение свободы на срок до шести лет.