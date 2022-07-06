Тюмень, 6 июля, 2022, 07:54 — ИА Регнум. В Тюменской области 11 сентября 2022 года пройдут 42 избирательные кампании. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Все на выборы!

Кандидаты в народные избранники будут претендовать на 100 мандатов: одного депутата Тюменской областной думы и 99 муниципальных парламентариев.

«Подготовка к единому дню голосования ведётся в строгом соответствии с требованиями федерального и областного законодательств. Будет проведена работа по обеспечению избирательных участков резервными источниками электропитания. Особое внимание уделим вопросам безопасности и антитеррористической защищённости, планируется установка стационарных рамок металлодетекторов и ручных металлоискателей», — отметил заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский.

В избирательной кампании 11 сентября 2022 года на территории Тюменской области могут принять участие 185 152 избирателя, в том числе на довыборах в областную думу — 116 343.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России избирательная кампания по выборам, назначенным в единый день голосования 11 сентября 2022 года. стартовала 4 июля.